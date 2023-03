Operaio muore schiacciato da una trave in azienda nel Napoletano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Frattaminore (Napoli), incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da trave #incidentesullavoro #13marzo… - Adnkronos : Schiacciato da trave, muore operaio a Caivano nel napoletano . #Adnkronos - TgrRaiCampania : Incidente sul lavoro a Frattaminore (NA). Un operaio di 50 anni ha perso la vita mentre effettuava delle saldature… - Labellasospesa : RT @Marco49922370: Si continua a morire sul lavoro… Operaio si 51 anni muore in un cantiere colpito da una trave di ferro. Andate nei cant… - fabbri333 : RT @Adnkronos: Schiacciato da trave, muore operaio a Caivano nel napoletano . #Adnkronos -

NAPOLI. Undi 50 anni è morto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. L'incidente sul lavoro si è verificato nei locali di un'azienda in via Spagnuolo, nel comune di ...Incidente mortale sul lavoro a Frattaminore nel napoletano. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in via Spagnuolo nei locali di un'azienda, dove undi 50 anni, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. Il 50enne è morto. Sono in corso indagini per chiarire ...Incidente sul lavoro,di 50 annischiacciato sotto una trave di ferro: il dramma nel Napoletano Laura e Claudia uccise dell'auto piombata come un missile al casello dell'autostrada, il ...

Frattaminore (Napoli), incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da trave TGCOM

Un operaio ha perso la vita a Frattaminore, in provincia di Napoli, a causa di un incidente sul lavoro: è rimasto schiacciato da una trave.E' giallo sul giovane professionista pugliese, Marcello Vinci, morto a 29 anni a Shanghai, in Cina, nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso. Sulla morte del giovane, che risiedeva in ...