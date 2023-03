Onlyfans, la modella ex star di XFactor rivela: “Investo i miei guadagni nel settore funerario, so che suona un po’ morboso…” (Di lunedì 13 marzo 2023) Da Ibiza a Saint Tropez, da Mikonos alle Maldive le sue foto sono esplosive. In groppa al cammello nel deserto o sul salvagente cigno è lo stesso: Chloe Khan indossa quasi sempre il bikini. Truccata fra le rocce assolate oppure in mezzo alla neve delle montagne riesce a essere una bomba sexy. In tutti i contesti di shooting tranne uno. Quale? La cantante, conduttrice televisiva e poi star di Onlyfans, la piattaforma digitale su cui ha fatto fortuna, ha dichiarato di investire nel settore delle attività funerarie. “Mi sono occupata di finanziamenti funebri”, ha ammesso. “Non ho niente a che fare con tutto questo, personalmente, e so che suona un po’ morboso. Ma non vado dietro alle bare o cose strane” ha svelato al tabloid inglese Daily star. Lei, modella che 13 anni fa ha entusiasmato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Da Ibiza a Saint Tropez, da Mikonos alle Maldive le sue foto sono esplosive. In groppa al cammello nel deserto o sul salvagente cigno è lo stesso: Chloe Khan indossa quasi sempre il bikini. Truccata fra le rocce assolate oppure in mezzo alla neve delle montagne riesce a essere una bomba sexy. In tutti i contesti di shooting tranne uno. Quale? La cantante, conduttrice televisiva e poidi, la piattaforma digitale su cui ha fatto fortuna, ha dichiarato di investire neldelle attività funerarie. “Mi sono occupata di finanziamenti funebri”, ha ammesso. “Non ho niente a che fare con tutto questo, personalmente, e so cheun po’ morboso. Ma non vado dietro alle bare o cose strane” ha svelato al tabloid inglese Daily. Lei,che 13 anni fa ha entusiasmato ...

