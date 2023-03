OnePlus Pad, preordini dal 10 aprile per il primo tablet OnePlus (Di lunedì 13 marzo 2023) OnePlus Pad, il primo tablet dell’azienda cinese OnePlus sta per arrivare, sarà in prevendita dal 10 aprile in un solo colore, verde Halo, e con processore Mediatek Density 9000 a 4nm. OnePlus sta ampliando il suo portafoglio come dichiarato al lancio del suo ultimo top di gamma con l’introduzione di un tablet, una tastiera meccanica e gli auricoli Buds Pro 2. Il tablet dell’azienda cinese è il primo al mondo con rapporto 7:5 e frequenza di aggiornamento del display a 144 Hz con una durata della batteria che OnePlus assicura essere di un mese in stand by. Recensione OnePlus 11: un Pro non ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 13 marzo 2023)Pad, ildell’azienda cinesesta per arrivare, sarà in prevendita dal 10in un solo colore, verde Halo, e con processore Mediatek Density 9000 a 4nm.sta ampliando il suo portafoglio come dichiarato al lancio del suo ultimo top di gamma con l’introduzione di un, una tastiera meccanica e gli auricoli Buds Pro 2. Ildell’azienda cinese è ilal mondo con rapporto 7:5 e frequenza di aggiornamento del display a 144 Hz con una durata della batteria cheassicura essere di un mese in stand by. Recensione11: un Pro non ...

