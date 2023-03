OnePlus Pad in Italia ad aprile 2023: ecco data di lancio e bonus preordine (Di lunedì 13 marzo 2023) Il nuovo OnePlus Pad ha una data di lancio ufficiale per l'Italia, ecco tutte le informazioni ufficiali sul nuovo tablet L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 13 marzo 2023) Il nuovoPad ha unadiufficiale per l'tutte le informazioni ufficiali sul nuovo tablet L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : OnePlus Pad in Italia ad aprile 2023: ecco data di lancio e bonus preordine - CF22092013 : RT @CeotechI: OnePlus Pad è ufficiale, arriva in Italia il 10 aprile #144Hz #67W #9510mAh #Dimensity9000 #DisplayLCD #DolbyVision #Europa #… - CeotechI : RT @CeotechI: OnePlus Pad è ufficiale, arriva in Italia il 10 aprile #144Hz #67W #9510mAh #Dimensity9000 #DisplayLCD #DolbyVision #Europa #… - CeotechI : OnePlus Pad è ufficiale, arriva in Italia il 10 aprile #144Hz #67W #9510mAh #Dimensity9000 #DisplayLCD #DolbyVision… - gigibeltrame : OnePlus Pad arriva in Italia! Ecco la data ufficiale di avvio dei preordini #digilosofia -