Ombre russe sul Parlamento europeo. Ecco cosa scriveva il Copasir (Di lunedì 13 marzo 2023) Non solo Qatar e Marocco. Anche la Russia avrebbe cercato di influenzare le decisioni del Parlamento europeo, corrompendone alcuni dei suoi membri. Lo rivela il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista al portale i.pl. Il ministero dell'Interno polacco "rivelerà presto documenti" che mostrano come "i servizi segreti russi abbiano corrotto membri del Parlamento europeo", ha detto il premier, aggiungendo che le informazioni riguardavano diversi eurodeputati, ma nessuno di nazionalità polacca. A lanciare l'allarme sulle ingerenze russe era stato nei mesi scorsi il Copasir nell'indagine conoscitiva sulle ingerenze straniere nei Paesi europei lanciata nella scorsa legislatura, avviata sotto la presidenza di Adolfo Urso, oggi ministro delle Imprese e del Made in Italy, e ...

