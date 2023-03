Olimpia Volley | la Sicilia è amara | telesine sconfitte a Terrasini

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTerranaper l’San Salvatore Telesino che perde per 3 set a 0 (26-24, 27-25, 25-23, i parziali) in casa della Duo Rentnella diciannovesima giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile Serie B1, Girone E. Una sconfitta che però non mina il discorso salvezza per la formazione telesino. Una gara difficilissima giocata punto a punto è decisa ai vantaggi nei primi due set con l’che deve mordersi le mani per la mancata zampata nelle fasi cruciali del match. Le scelte Coach Eliseo arriva incerottato in. All’appello infatti mancano Vanni, Luraghi, Maresca, Romano e Borrelli. Formazione obbligata quindi con capitan Bacciottini in cabina di regia, Marlene Ascensao Silva e Picariello ...