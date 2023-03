Old Trafford, "una piscina di urina": orrore in casa del Manchester United | Guarda (Di lunedì 13 marzo 2023) L'Old Trafford è uno degli stadi più importanti e conosciuti al mondo. È la casa del Manchester United e a quanto pare ultimamente se la passa piuttosto male, tanto che gli stessi tifosi la definiscono una discarica a cielo aperto. Nelle ultime ore il caso è esploso perché un abbonato dei Red Devils ha documentato le condizioni vergognose in cui versano i locali adibiti a bagni. L'intasamento dei condotti di scolo ha trasformato le toilette in disgustose piscine di urina, che sono state filmate in occasione del match tra il Manchester United e il Southampton. Alcuni con grande coraggio hanno continuato a frequentare i bagni nonostante fossero completamente allagati di urina, ma c'è chi - come il tifoso che ha deciso di registrare il video - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) L'Oldè uno degli stadi più importanti e conosciuti al mondo. È ladele a quanto pare ultimamente se la passa piuttosto male, tanto che gli stessi tifosi la definiscono una discarica a cielo aperto. Nelle ultime ore il caso è esploso perché un abbonato dei Red Devils ha documentato le condizioni vergognose in cui versano i locali adibiti a bagni. L'intasamento dei condotti di scolo ha trasformato le toilette in disgustose piscine di, che sono state filmate in occasione del match tra ile il Southampton. Alcuni con grande coraggio hanno continuato a frequentare i bagni nonostante fossero completamente allagati di, ma c'è chi - come il tifoso che ha deciso di registrare il video - ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cryta75 : @Dome_Imperatore @LEGO_Group @sscnapoli Azzz ho l'Old Trafford del @ManUtd posso mai farmi sfuggire questo??????? - Rick_il_vikingo : @angelomangiante Old trafford... Old... Le basi mangiate, le basi - dronelaoc : @MatthijsPog @paulpogba Uno che dice che alla Juve è stato in vacanza per 4 anni e che la sua casa è Old Trafford.. ma chi se lo incula - RobRiva_SOA : 0-0 combattuto ad Old Trafford fra #ManUnited e #Southampton Anche se c’è da dire che i primi escono con le ossa r… - mydrk_07 : RT @AlNassr_Turkiye: Old Trafford'da Viva RONALDO sesleri.?? -