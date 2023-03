“Oggi se ne deve andare” GF Vip, un altro concorrente costretto a lasciare la casa (Di lunedì 13 marzo 2023) Tra poche ore andrà in onda la 41esima puntata del GF Vip 7 e la situazione si fa sempre più seria e tesa nell’appartamento di Cinecittà. Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi sono cambiate diverse regole. Al televoto Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi sarà eliminato? Come è ormai di tradizione, i telespettatori hanno votato i sondaggi di Novella 2000, Reality House e di Twitter. Questa volta, come spesso è accaduto, il verdetto non è del tutto chiaro. Ma di sicuro sono due in particolare a rischiare al GF Vip 7 tra Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. GF Vip, chi è il concorrente a uscire il 13 marzo Con la squalifica di Edoardo Donnamaria gli equilibri nello spiato appartamento sono cambiati di grosso. Magari non avrebbe mai potuto vincere con i suoi modi con gli altri e ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 marzo 2023) Tra poche ore andrà in onda la 41esima puntata del GF Vip 7 e la situazione si fa sempre più seria e tesa nell’appartamento di Cinecittà. Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi sono cambiate diverse regole. Al televoto Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi sarà eliminato? Come è ormai di tradizione, i telespettatori hanno votato i sondaggi di Novella 2000, Reality House e di Twitter. Questa volta, come spesso è accaduto, il verdetto non è del tutto chiaro. Ma di sicuro sono due in particolare a rischiare al GF Vip 7 tra Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. GF Vip, chi è ila uscire il 13 marzo Con la squalifica di Edoardo Donnamaria gli equilibri nello spiato appartamento sono cambiati di grosso. Magari non avrebbe mai potuto vincere con i suoi modi con gli altri e ...

