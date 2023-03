Oggi l’insediamento del nuovo Consiglio regionale del Lazio

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo la presentazione della nuova squadra del neo governatore delFrancesco Rocca,si insedia ilalla Pisana dando così il via alla XII legislatura. La prima seduta, da norma, è stata convocata dal consigliere più ‘anziano’, in questo caso Giancarlo Righini, eletto con il maggior numero di preferenze nelle liste provinciali (Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Roma). All’ordine del giorno i seguenti argomenti: insediamento del; elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari; comunicazioni del presidente del; comunicazioni del presidente della Regione, Francesco Rocca. Dopo gli adempimenti preliminari ...

Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e responsabile romano della Lega Salvini premier Davide Bordoni, salutando l'insediamento della nuova Giunta e del Consiglio della Pisana.