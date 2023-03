“Oggi è un altro giorno”, Lino Guanciale e quel legame segreto con Elena Sofia Ricci (Di lunedì 13 marzo 2023) Lino Guanciale è uno degli attori più apprezzati del panorama televisivo italiano. Nel corso della sua lunga carriera è stato impegnato in numerosi progetti, da La Porta Rossa a Il commissario Ricciardi, passando per fiction amatissime come Che Dio ci aiuti. Su questo set ha avuto modo di collaborare con Elena Sofia Ricci, che gli ha mandato un messaggio colmo d’affetto, mostrato durante Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Serena Bortone. Parole dolci che hanno spinto l’attore a rivelare la nascita del loro profondo legame, che affonda le radici al tempo dell’Accademia. Lino Guanciale ed Elena Sofia Ricci: un ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 marzo 2023)è uno degli attori più apprezzati del panorama televisivo italiano. Nel corso della sua lunga carriera è stato impegnato in numerosi progetti, da La Porta Rossa a Il commissarioardi, passando per fiction amatissime come Che Dio ci aiuti. Su questo set ha avuto modo di collaborare con, che gli ha mandato un messaggio colmo d’affetto, mostrato duranteè un, programma pomeridiano di Serena Bortone. Parole dolci che hanno spinto l’attore a rivelare la nascita del loro profondo, che affonda le radici al tempo dell’Accademia.ed: un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopo aver alterato e vinto imbrogliando campionati su campionati, la #Juventus - scoperta - ha perso la testa e per… - teatrolafenice : Oggi nel 1851 andava in scena qui un altro dei regali che Giuseppe Verdi donò a tutti: Rigoletto! Ascoltiamo una de… - teatrolafenice : Un altro po' di musica? Dato che oggi ricordiamo la prima assoluta di 'Rigoletto' ascoltiamone un istante dalla 'Pa… - ManuelaFioren : RT @sruotolo1: #AssembleaNazionalePD L’altro giorno mi sono iscritto al #Pd e oggi sono entrato nella direzione nazionale del #Pd per ricos… - Roberta_Siro : RT @dayfootball1981: #SerieA #SKY #DirittiTV Ed ecco un altro vento che cambia direzione. Fino a pochi giorni fa la situazione era: no ai… -