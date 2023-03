Oggi 13 marzo: Beato Agnello da Pisa. Collaboratore fedele di San Francesco (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Beato Agnello lascerà gli agi della nobiltà per seguire Madonna Povertà. Sulle tracce di San Francesco. L’amore per la povertà sarà la sua caratteristica dominante. Per l’ordine francescano fonderà anche delle importantissime scuole teologiche. Dalla nobiltà alla povertà Agnello nasce a Pisa verso il 1194, rampollo di una famiglia nobile. Si innamora di Madonna L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 13 marzo 2023) Illascerà gli agi della nobiltà per seguire Madonna Povertà. Sulle tracce di San. L’amore per la povertà sarà la sua caratteristica dominante. Per l’ordine francescano fonderà anche delle importantissime scuole teologiche. Dalla nobiltà alla povertànasce averso il 1194, rampollo di una famiglia nobile. Si innamora di Madonna L'articolo proviene da La Luce di Maria.

