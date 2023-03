Nuovo stop per Pogba, la Juventus è furiosa: futuro incerto, il paragone è con Dybala (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo ha difeso, protetto, aspettato, supportato. Ora però in casa Juventus la misura è colma e i rapporti con Paul Pogba sembrano essere compromessi. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che ricorda come il centrocampista bianconero, che doveva essere il grande colpo dell’estate con il suo ritorno sfavillante a Torino, ha giocato appena due partite, entrambe da sostituto nel finale, sulle 37 stagionali, a causa di una serie di infortuni, e di cattive gestioni (anche personali) dei problemi fisici. L’ultimo arrivato in rifinitura sabato, di poco conto, è vero, ma con la sosta per le nazionali di mezzo il suo rientro dopo la lesione all’adduttore, ammesso che non subentrino ulteriori complicazioni, avverrà tra circa tre settimane, giusto in tempo per il rush finale. Ma la Juve non ha più voglia di aspettare il francese, anche in virtù del suo contratto ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo ha difeso, protetto, aspettato, supportato. Ora però in casala misura è colma e i rapporti con Paulsembrano essere compromessi. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che ricorda come il centrocampista bianconero, che doveva essere il grande colpo dell’estate con il suo ritorno sfavillante a Torino, ha giocato appena due partite, entrambe da sostituto nel finale, sulle 37 stagionali, a causa di una serie di infortuni, e di cattive gestioni (anche personali) dei problemi fisici. L’ultimo arrivato in rifinitura sabato, di poco conto, è vero, ma con la sosta per le nazionali di mezzo il suo rientro dopo la lesione all’adduttore, ammesso che non subentrino ulteriori complicazioni, avverrà tra circa tre settimane, giusto in tempo per il rush finale. Ma la Juve non ha più voglia di aspettare il francese, anche in virtù del suo contratto ...

