Nuovo singolo Morandi, dal 17 marzo in radio 'Anna della porta accanto' (Di lunedì 13 marzo 2023) Gianni Morandi torna in radio con il suo ultimo brano 'Anna della porta accanto'. Una canzone d'amore che potrà essere ascoltata in rotazione radiofonica da venerdì 17 marzo. Il brano, che fa parte dell'ultima opera dell"'eterno ragazzo' di Monghidoro, 'Evviva!'. Morandi torna così in radio, dopo la sua ultima esperienza nel piccolo schermo alle prese ...

