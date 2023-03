Nuovo ospedale provinciale di II livello in contrada Macchia di Rose | Senza ancora aver visto neanche un mattone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaFFianchini : RT @paolopileri_: Follia. Cade anche il Trentino. A Cavalese vogliono fare il nuovo ospedale qua, in piena area agricola di pregio anziché… - FedericoPrefumo : RT @OspedaleGaslini: Nuovi fondi per 10 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale pediatrico Gaslini sono stati deliberati da… - magagnini_erika : @deborah181710 Sono appena tornata dall'ospedale, cosa è successo oggi di nuovo - MatteoDallagia1 : RT @paolopileri_: Follia. Cade anche il Trentino. A Cavalese vogliono fare il nuovo ospedale qua, in piena area agricola di pregio anziché… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Incidente durante una gara di enduro, ferito motociclista di 28 anni: Il giovane, di Variano, è stato portato in ospedale c… -

... per oggi, lunedì 13 marzo 2023, alle ore 16.00, con l'Assessore alla Sanità Rocco Palese ed il Direttore Dipartimento Salute, Vito Montanaro, per discutere dello: "Stato dell'arte". L'..."Sono passati oltre dieci mesi da quando abbiamo iniziato a chiedere, alla politica, di adoperarsi per procedere con la realizzazione delprovinciale di II livello in Contrada Macchia di Rose ad Andria. Tranne i soliti, pochissimi, politici che ci ascoltano, dalla gran parte di loro non è stata intrapresa alcuna ...Ambra Angiolini, 'tuta casa e chiesa': le maxi trasparenze fanno impazzire il web Gf Vip, Edoardo Donnamaria in: fan preoccupati. 'Cosa è successo' Le conferme La prima Instagram story che ...

Nuovo ospedale, è l'ora del bando il Resto del Carlino

Nel frattempo, dall’Asl si continua a raccontare la storia di un bando per l’assunzione di nuovo personale medico e infermieristico di cui però non sembra esserci alcuna traccia.Il Procuratore di Catanzaro analizza la questione sbarchi partendo da ciò che accade in Africa. Un problema che, secondo Gratteri, ha radici profonde ...