Nuovo naufragio di migranti, 17 salvati e 30 dispersi. Alarm Phone: "L'Italia ha ritardato i soccorsi" (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovo naufragio di migranti, il 12 marzo, dopo la tragedia di Cutro del 26 febbraio. Il bilancio è di almeno 30 persone disperse e 17 tratte in salvo. Le 47 persone segnalate su un gommone alla deriva nelle acque SAR libiche avevano contattato Alarm Phone. La ong, che allerta la autorità dei paesi rivieraschi, aveva a sua volta segnalato – dalla notte del 12 marzo – la presenza del barcone con i migranti in situazione di forte pericolo. L'allarme era giunto al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, così come a quello maltese e a quello libico. La Guardia costiera italiana in azione per un salvataggio. Alarm Phone accusa L'Italia di avere ritardato i soccorsi nel caso dei 47 ...

