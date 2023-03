Nuovo menu plant-based per “Le Foglie della Terra”: il ristorante di Tenuta Duca Marigliano (Di lunedì 13 marzo 2023) Si chiama “Le Foglie della Terra” il Nuovo menu plant-based firmato dallo chef cilentano Luigi Coppola di Casa Coloni, il ristorante gastronomico del boutique hotel Tenuta Duca Marigliano a Paestum, che inaugura la stagione 2023 con un percorso di degustazione inedito, pensato per raccontare in cinque portate il sapore autentico della campagna cilentana. Al centro di ogni piatto ci sono la curiosità e il rispetto che lo chef nutre per la natura, considerata maestra e musa ispiratrice di ogni proposta in carta, ma anche il suo desiderio di portare avanti un’idea di cucina sostenibile e di territorio, capace di valorizzare le tante eccellenze agroalimentari locali. “Etica e gusto sono ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) Si chiama “Le” ilfirmato dallo chef cilentano Luigi Coppola di Casa Coloni, ilgastronomico del boutique hotela Paestum, che inaugura la stagione 2023 con un percorso di degustazione inedito, pensato per raccontare in cinque portate il sapore autenticocampagna cilentana. Al centro di ogni piatto ci sono la curiosità e il rispetto che lo chef nutre per la natura, considerata maestra e musa ispiratrice di ogni proposta in carta, ma anche il suo desiderio di portare avanti un’idea di cucina sostenibile e di territorio, capace di valorizzare le tante eccellenze agroalimentari locali. “Etica e gusto sono ...

