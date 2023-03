Nuovo Consiglio regionale del Lazio | aumentano le donne e l' età media rispetto al 2018

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar.(Adnkronos) - Al via la prima seduta deldelavviando così la XII legislatura.ai 51 consiglieri eletti il 12 e il 13 febbraio scorsi, vi è una sola novità: Donatella Bianchi, candidata alla presidenza della Regione per il Movimento 5 stelle e per il Polo progressista, eletta nella lista del M5s nella circoscrizione di Roma, si è dimessa lo scorso 7 marzo, lasciando il seggio inal primo dei non eletti, Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia. Per il resto, restano confermati i seggi attribuiti con le proclamazioni di due settimane fa. La nuova Assembleasarà composta da 31 consiglieri (compreso il presidente della Regione, Francesco Rocca) e 20 consigliere (39,22%), con un aumento percentuale della rappresentanza ...