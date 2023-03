Nuove Tensioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti: Salta l’Udienza! (Di lunedì 13 marzo 2023) La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sta rivelando più complicata del previsto. Ecco cosa sta succedendo! #IlaryBlasi #FrancescoTotti La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sta rivelando più complicata del previsto. Non solo non è stato raggiunto un accordo sul mantenimento e l’affidamento dei figli, ma nemmeno sulla data d’inizio della causa. La prima udienza era stata fissata per il 14 marzo, ma è stata posticipata su richiesta dell’ex calciatore che ha bisogno di più tempo per preparare la sua difesa. Ilary Blasi aveva presentato un’istanza al Tribunale chiedendo l’anticipazione dell’inizio della causa, ma questa ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 13 marzo 2023) La separazione trasi sta rivelando più complicata del previsto. Ecco cosa sta succedendo! #La separazione trasi sta rivelando più complicata del previsto. Non solo non è stato raggiunto un accordo sul mantenimento e l’affidamento dei figli, ma nemmeno sulla data d’inizio della causa. La prima udienza era stata fissata per il 14 marzo, ma è stata posticipata su richiesta dell’ex calciatore che ha bisogno di più tempo per preparare la sua difesa.aveva presentato un’istanza al Tribunale chiedendo l’anticipazione dell’inizio della causa, ma questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miti_Vigliero : Adesso arriva un altro video di karaoke per dirci che non è vero e che si amano moltissimo Le nuove tensioni tra F… - Sandro_Russo74 : - ilfoglio_it : Nella maggioranza si prepara un nuovo terreno di scontro sul tema immigrazione: martedì il provvedimento di Cutro i… - TelevideoRai101 : Francia,riforma pensioni:nuove tensioni - Tiziana99531862 : ??via libera alle nuove norme da Cutro tra tensioni interne e coi giornalisti: “Risposte sul naufragio chiare”… -