Nuova Pac e rilancio del territorio | domani ad Avellino incontro promosso dalla Cia

Si terrà domani pomeriggio, martedì 14 marzo, nell'ex Carcere Borbonico di Avellino a Piazza Alfredo De Marsico, l'incontro organizzato dal Centro assistenza agricola della Cia Agricoltori Italiani "Insieme verso la riforma, la Nuova Pac 2023 – 2027". Tre le parole d'ordine al centro dell'incontro: sviluppo dell'agricoltura delle aree interne, tutela dei valori di ruralità e delle produzioni tipiche, promozione di prodotti e territorio. L'incontro, che avrà inizio alle ore 16 affronterà i temi più operativi afferenti le novità poste sia dal primo che dal secondo pilastro della Politica agricola comunitaria 2023 – 2027, a cominciare dalla Nuova condizionalità – declinata sia in ambito ambientale che sociale – pone nuovi limiti ...

