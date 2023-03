Nuova Giunta Lazio | Funari | “Auguri a Maselli | sono disponibile a collaborare per i più fragili”

(Di lunedì 13 marzo 2023) “I miei miglioridi buon lavoro a Massimiliano, neo assessore alle Politiche Sociali della Regione(nella foto). A Roma ci sarà tanto da fare e confido in una proficua collaborazione nella programmazione futura degli interventi sociali. Tutta la mia disponibilità a lavorare in sinergia, con l’obiettivo comune di sostenere e aumentare i servizi in favore dei cittadini più“. E’ quanto sostiene in una nota l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornalemetro : Regione Lombardia, prima convocazione della nuova Giunta | Giornale Metropolitano - AnsaLombardia : Fontana: 'La nuova Giunta ha cominciato con grande entusiasmo'. Programma regionale di sviluppo sostenibile, 'sarà… - UGLLazio : NUOVA GIUNTA LAZIO, VALIANI (UGL): “PRONTI A COLLABORARE DA SUBITO. BUON LAVORO” - Milano_Tg24 : Fontana: “La nuova Giunta ha cominciato con grande entusiasmo” - ilcomizio : #LOMBARDIA, ECCO LA NUOVA GIUNTA FONTANA: FRATELLI D’ITALIA FA LA PARTE DEL LEONE MA PREVALE LA CONTINUITA’ -

... Mazzarano, che all'epoca era assessore regionale allo Sviluppo Economico della prima... Una prima piccola bega interna per lasegretaria....Civile CB - OM della Città di Urbino per definire i dettagli di unasede operativa logistica da aprire nel territorio del Comune di Vallefoglia. Dietro parere favorevole rilasciato dalla...... si introduce lapossibilità di deliberarne lo stralcio totale; viene chiarito, per via ... ma al contrario va accertata la volontà politica dellaComunale in ordine alle esigenze ...

Civitanova avrà per davvero una via intitolata al capo indiano Toro Seduto, come stabilito dalla giunta comunale con la delibera firmata ... piazza Nassiriya si chiamerà piazzale Europa”; il nuovo ...Cinque uomini e cinque donne nella squadra di Rocca. Sei postazioni a FdI, due alla Lega, due a Forza Italia. Per la Ciociaria c’è Pasquale Ciacciarelli ...