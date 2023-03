Nuoto: Paltrinieri, 'io portabandiera a Parigi 2024? Sarebbe un onore non potrei dire no' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - “Non so come potrei dire di no se me lo chiedessero. Sarebbe un onore per me anche perché non ho mai preso parte a una Cerimonia d'apertura nelle tre Olimpiadi alle quali ho preso parte. Sarebbe una esperienza incredibile, totalmente nuova e un vero onore". Così il campione del Nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri in merito alla possibilità di essere il portabandiera dell'Italia ai Giochi di Parigi 2024. "Sarà una questione tra me e Tamberi? Sarebbe una bella sfida, per una volta saremmo l'uno contro l'altro", aggiunge ai microfoni di Sky Sport il campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016. Il 28enne carpigiano ambisce a conquistare tre medaglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - “Non so comedi no se me lo chiedessero.unper me anche perché non ho mai preso parte a una Cerimonia d'apertura nelle tre Olimpiadi alle quali ho preso parte.una esperienza incredibile, totalmente nuova e un vero". Così il campione delazzurro Gregorioin merito alla possibilità di essere ildell'Italia ai Giochi di. "Sarà una questione tra me e Tamberi?una bella sfida, per una volta saremmo l'uno contro l'altro", aggiunge ai microfoni di Sky Sport il campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016. Il 28enne carpigiano ambisce a conquistare tre medaglie ...

