Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Sale la tensione verso Parigi 2024. Io portabandiera? Non potrei mai dire di no” (Di lunedì 13 marzo 2023) A lato degli Italian Sportrait Awards, giunti alla decima edizione, ha parlato uno degli sportivi italiani più vincenti di sempre, ovvero Gregorio Paltrinieri. Il nuotatore emiliano, che negli ultimi anni si sta dividendo (con notevoli profitti) tra piscina e acque libere, ha raccontato il suo presente ed il suo futuro ai microfoni di Sky Sport, incominciando dal bilancio del suo ottimo 2022. “Senza dubbio un’annata stupenda, forse una delle mie migliori stagioni della carriera. L’accoppiata piscina-mare ha funzionato meglio degli altri anni, sono riuscito a fare tutto ed a vincere quasi tutto. Sono molto contento, anche perchè ora inizia un biennio importante: quest’anno pre-olimpico, il prossimo olimpico, e la tensione aumenta, ma io sono pronto”. Il fuoriclasse nativo di Carpi ha poi tratteggiato il suo programma immediato e più a ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) A lato degli Italian Sportrait Awards, giunti alla decima edizione, ha parlato uno degli sportivi italiani più vincenti di sempre, ovvero. Il nuotatore emiliano, che negli ultimi anni si sta dividendo (con notevoli profitti) tra piscina e acque libere, ha raccontato il suo presente ed il suo futuro ai microfoni di Sky Sport, incominciando dal bilancio del suo ottimo 2022. “Senza dubbio un’annata stupenda, forse una delle mie migliori stagioni della carriera. L’accoppiata piscina-mare ha funzionato meglio degli altri anni, sono riuscito a fare tutto ed a vincere quasi tutto. Sono molto contento, anche perchè ora inizia un biennio importante: quest’anno pre-olimpico, il prossimo olimpico, e laaumenta, ma io sono pronto”. Il fuoriclasse nativo di Carpi ha poi tratteggiato il suo programma immediato e più a ...

