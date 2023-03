(Di lunedì 13 marzo 2023) La bionda Pils senza segreti - A primavera, in uno storico edificio nel centro di Praga, aprirà Pilsner Urquell: The Original Experience. Molto più di una semplice birreria, il nuovo centro ...

La bionda Pils senza segreti - A primavera, in uno storico edificio nel centro di Praga, aprirà Pilsner Urquell: The Original Experience. Molto più di una semplice birreria, il nuovo centro ......Shields sul suo primo canestro dal rientro hanno obbligato Coach Messina a usare quintetti, ... autore di dieci punti nel primo, completa un nuovo 6 - 0 che la riavvicina alunghezze. Nel ...... compie 20 anni e festeggia con un nuovo album didal titolo "Musica Nuda 20", uscito ... Hanno inoltre prodottodischi in studio, quattro dischi live e un dvd. Un connubio artistico ...

Nove inediti motivi per un soggiorno in Cechia TGCOM

La Repubblica Ceca cambia nome e presenta molte affascinanti novità per il prossimo viaggio E chi non la conosce, può trovare vari spunti in questa terra dai mille volti e dalle infinite sorprese, che ...ROMA - Musica Nuda, il duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, compie 20 anni e festeggia con un nuovo album di inediti dal titolo “Musica Nuda ...