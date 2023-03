Notte di paura a Latina | le fiamme distruggono un appartamento | mamma e figlio feriti

(Di lunedì 13 marzo 2023)– Attimi di grandee tensione a, dove unha preso fuoco in viale Le Corbusier. L’episodio è avvenuto verso le 5 di questa mattina. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando diè intervenuto a seguito segnalazioni giunte al NUE112. L’è posto al quarto piano, in uno stabile che ne comprende 12. Giunti sul posto, i Vvf hanno immediatamente iniziato le difficili operazioni di spegnimento, aiutati anche dalla squadra territoriale vf di Aprilia, un’autobotte ed un’autoscale. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo una donna di 72 anni, gravemente ustionata e successivamente trasportata in urgenza dal 118 al sant’Eugenio di Roma. Conseguenze anche per suo, 40enne, leggermente intossicato dal fumo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BaldinoVittoria : Se la paura di guardare Vi ha fatto chinare il mento Anche se voi vi credete assolti Siete lo stesso coinvolti A… - TV8it : La notte delle vittorie annunciate, ma anche delle sorprese. Ecco i vincitori degli #Oscars95 ?? E se vi siete pers… - TV8it : La notte delle vittorie annunciate, ma anche delle sorprese. Ecco i vincitori degli #Oscars95 ?? E se vi siete pers… - Ca2Lauretta : @koala_wednesday Non lo diceva a lui.Era una constatazione con altri. Paura l'ha fatta Oriana che, la notte della p… - vicesantivi : RT @Robi_lott: 'Ho amato le stelle troppo profondamente per avere paura della notte.' (Galileo Galilei) #buonanotte -

... purtroppo, condividiamo anche ladei terremoti... era quindi naturale che in un momento di ... "Eravate soliti minacciarci che sareste venuti unainaspettatamente, invece un giorno siamo ...Con ben sette Oscar ladegli Oscar 2023 è andata a 'Everything Everywhere All at Once' , la ... aveva recitato in Indiana Jones e il Tempio della, ma poi, una volta cresciuto, non aveva ...A Seregno sabatoi carabinieri sono stati chiamati da una donna, che chiedeva aiuto da una ... tanto che la madre aveva rubato al figlio un coltello che lui portava sempre con sé, perche ...

Perugia, auto in fiamme nella notte: paura a Ripa LA NAZIONE

PORDENONE - Non vuole svelare il nome del collega anche se le vicenda è accaduta anni fa, ma il presidente dell'Ordine dei Medici di Pordenone, Guido Lucchini, spiega che fare il ...Ignoti scavalcano e devastano Con un grosso petardo fanno saltare la lastra in marmo delle scale e distruggono sedie e muretto in pietra. S’indaga ...