Notte degli Oscar 2023: ecco i migliori outfit selezionati da MoltoUomo.it, tra grandi classici e scolli vertiginosi (Di lunedì 13 marzo 2023) Si è conclusa la Notte degli Oscar 2023, un’occasione unica per i grandi divi di indossare abiti high fashion sul red carpet più famoso in assoluto. Si tratta dell’evento più atteso e importante di Hollywood dove i migliori attori hanno scelto i brand lusso per gli outfit per la Notte più glamour di tutto l’anno. Quest’anno il red carper era di colore beige e ha accolto divi dall’eleganza assoluta. Trionfa Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che si aggiudica 7 statuette su 11 nomination (miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio) con Michelle Yeoh miglior attrice protagonista, ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 13 marzo 2023) Si è conclusa la, un’occasione unica per idivi di indossare abiti high fashion sul red carpet più famoso in assoluto. Si tratta dell’evento più atteso e importante di Hollywood dove iattori hanno scelto i brand lusso per gliper lapiù glamour di tutto l’anno. Quest’anno il red carper era di colore beige e ha accolto divi dall’eleganza assoluta. Trionfa Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che si aggiudica 7 statuette su 11 nomination (miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio) con Michelle Yeoh miglior attrice protagonista, ...

