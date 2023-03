Notizia fake per motivi politici Ancora una lagna da Casarini sui migranti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pholey_vn : RT @MarceVann: Ultima trovata dei media: divulgare la notizia 'Lotte intestine nella cerchia di Putin' dando come fonte Maria Zakharova.… - AcesReyn : RT @balldontliedude: Buongiorno. La campagna di fake news a cui sarete sottoposti oggi è quella per cui il #Messico avrebbe chiesto di unir… - GiuseppePappa81 : Cosa si rischia con le #FAKENEWS? Sanzioni penali e civili? ??Che cosa è una #FAKENEWS??? ??Sai riconoscere una notizi… - _call_me_Nolo_ : @__Jandoo È una notizia che non è riportata da nessuna testata giornalistica. Mi sa di fake news - enrico_nannini : @deatoffees Purtroppo è un fake: la notizia e l'account... resta il furto del rigore sul 1-1 con la partita che sta… -

... che dopo qualche ora è costretta a smentire l'ISW, bollando lacome 'l'ennesimo attacco informativo che va avanti da un anno, non sono che le ultimenews'. Ma il giallo rimane. Il think ...... è possibile consultare l'unico sito web ufficiale (attenzione ai '') www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 156mila fans reali e certificati ...Può unanews su un blog creare guai commerciali così rilevanti da minare un'azienda in ... La, secondo la società denunciante, avrebbe creato un certo clamore e addirittura fatto saltare ...

Terremoto, altre fake news. L'ultima riguarda una notizia diffusa ... Euronews Italiano

Il notiziario video di Arte sulla vita dei cittadini europei. In questo numero: i greci scendono in piazza contro il governo, la disuguaglianza di genere nei vari paesi del continente, una mostra foto ...Ha una drammatica attualità il Riccardo III, in scena fino al 26 marzo al Teatro Carignano di Torino dove ha debuttato in prima nazionale. (ANSA) ...