Nord Stream, Mosca: 'L'Ucraina non aveva niente da guadagnare dal sabotaggio' (Di lunedì 13 marzo 2023) La Russia non sa ancora con certezza chi abbia fatto saltare in aria il Nord Stream perché non è stata ammessa ad alcuna inchiesta, ma non era interesse dell'Ucraina farlo. Lo ha detto il segretario ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 marzo 2023) La Russia non sa ancora con certezza chi abbia fatto saltare in aria ilperché non è stata ammessa ad alcuna inchiesta, ma non era interesse dell'farlo. Lo ha detto il segretario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #11marzo a Torino @negrialbe ricostruisce magistralmente offensiva politica Usa contro Nord Stream, poi intervengo… - putino : Un altro tassello del mistero Nord Stream? Le recenti esplosioni del gasdotto Nord Stream, che gli investigatori eu… - _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - gabrielebandini : RT @OttobreInfo: 'Il recente articolo del New York Times sull'attacco al gasdotto Nord Stream è un tentativo di distogliere l'attenzione da… - palermomaniait : L'accusa di Mosca: ''Usa e Gran Bretagna hanno unità operative speciali per far saltare il Nord Stream'' -… -