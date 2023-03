Nord Corea lancia 2 missili da un sottomarino nel Mar Giappone (Di lunedì 13 marzo 2023) 'I due missili da crociera - scrive ancora la Kcna - lanciati hanno volato per 7.563 - 7.575 secondi lungo l'orbita di volo a forma di '8' simulando una distanza di 1.500 chilometri nel Mar di Corea ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 marzo 2023) 'I dueda crociera - scrive ancora la Kcna -ti hanno volato per 7.563 - 7.575 secondi lungo l'orbita di volo a forma di '8' simulando una distanza di 1.500 chilometri nel Mar di...

