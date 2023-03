“Non tiene alla Juve”: l’ex bianconero va giù duro su Pogba (Di lunedì 13 marzo 2023) Non smettono di far discutere le nuove vicissitudini legate a Paul Pogba: tra infortuni e disciplina, il francese è stato un flop C’era una volta il ‘Pogback‘. O almeno ci… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 13 marzo 2023) Non smettono di far discutere le nuove vicissitudini legate a Paul: tra infortuni e disciplina, il francese è stato un flop C’era una volta il ‘ck‘. O almeno ci… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Matera, uno degli autori del Codice di Giustizia sportiva: 'Non vedo margini per una conferma del verdetto contro… - FratellidItalia : ?? #LaCasaNonSiTocca. Siamo impegnati a contrastare l’assurda direttiva Ue sulle case green che non tiene conto dell… - ehitroian : Voglio spendere non una lancia ma un bazooka per la Bebé, farà i suoi errori come li fa il Veneto ma ha due palle c… - Noemi51197776 : RT @mariii655: Antonella:'Ho percepito che Alberto ci tiene veramente ad Edoardo, infatti in questi giorni siamo stati vicini e gli ha fatt… - GinaLaturo : @Domenic85906443 No no io sono un uomo e mi piace per me al prossimo può pure levarlo il vestitino anche l’intimo s… -