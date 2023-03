"Non sono un putt***, ma...": la clamorosa rivelazione di Gigi D'Alessio (Di lunedì 13 marzo 2023) Gigi D'Alessio ha avuto e ha una brillante carriera artistica e la sua vita sentimentale è stata altrettanto "ricca". In una intervista a Il Messaggero, il cantante napoletano ha parlato delle sue tre più importanti storie d'amore dalle quali sono arrivati i suoi cinque figli. Ora Gigi D'Alessio è molto felice accanto alla donna che gli ha dato il suo quinto figlio, Denise Esposito. Ma premesso questo la domanda è: cosa ha sbagliato in questi anni nella sua vita sentimentale? Perché le sue più importanti storie d'amore non sono durate? "Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put***iere", sottolinea il cantante. "Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)D'ha avuto e ha una brillante carriera artistica e la sua vita sentimentale è stata altrettanto "ricca". In una intervista a Il Messaggero, il cantante napoletano ha parlato delle sue tre più importanti storie d'amore dalle qualiarrivati i suoi cinque figli. OraD'è molto felice accanto alla donna che gli ha dato il suo quinto figlio, Denise Esposito. Ma premesso questo la domanda è: cosa ha sbagliato in questi anni nella sua vita sentimentale? Perché le sue più importanti storie d'amore nondurate? "Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Nonmai stato un put***iere", sottolinea il cantante. "Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Sapevate che c'erano. Sapevate dov'erano. Avete chiesto alla mafia della cosiddetta guardia costiera libica, che vo… - SerieA : Sono trascorse circa 16 ore da #NapoliAtalanta e ancora non troviamo un aggettivo per QUESTO GOL di Khvicha Kvarats… - MarcoFattorini : «I bambini non sono bottino di guerra». La Corte penale internazionale dell’Aja continua ad accumulare prove delle… - i_pittore : @Eleonor67267442 E invece sospendono coloro che hanno curato, e con ottimi risultati, perché non si sono attenuti a… - sono_ancora_io : RT @RestoFerma: Non ricordo Mattarella alle esequie di donne e bambini Serbi massacrati dai bombardamenti ordinati da lui quando era Minist… -