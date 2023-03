"Non sono stupido, mi fermo qui". Stankovic, bomba sull'arbitro "pro-Juve" (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 3-2 di Adrien Rabiot contro la Samp? Per Dejan Stankovic è braccio netto, e il serbo lo ribadisce a chiare lettere al termine della partita dello Stadium: "Se facciamo vedere venti volte lo scontro di gioco fra Vlahovic e Turk, possiamo vedere venti volte il tocco di mano se c'è stato. È braccio netto — dice l'allenatore dei blucerchiati — Si vede il bicipite come si muove, mi fermo qua. Io parto dalla posizione che avrei perso comunque. Noi l'abbiamo visto anche sul nostro tablet e siamo andati avanti. Mi fido se lo vede l'arbitro e il Var. Ma, ragazzi, ok fino a un certo punto: le decisioni si accettano, ma poi non voglio passare per stupido. Mi piange il cuore per i ragazzi". Stankovic: “Ottima gara contro una Juve che ha fatto 53 punti sul campo” Un episodio che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 3-2 di Adrien Rabiot contro la Samp? Per Dejanè braccio netto, e il serbo lo ribadisce a chiare lettere al termine della partita dello Stadium: "Se facciamo vedere venti volte lo scontro di gioco fra Vlahovic e Turk, possiamo vedere venti volte il tocco di mano se c'è stato. È braccio netto — dice l'allenatore dei blucerchiati — Si vede il bicipite come si muove, miqua. Io parto dalla posizione che avrei perso comunque. Noi l'abbiamo visto anche sul nostro tablet e siamo andati avanti. Mi fido se lo vede l'e il Var. Ma, ragazzi, ok fino a un certo punto: le decisioni si accettano, ma poi non voglio passare per. Mi piange il cuore per i ragazzi".: “Ottima gara contro unache ha fatto 53 punti sul campo” Un episodio che ...

