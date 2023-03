Non solo Skriniar, Inter furiosa: altro addio a zero (Di lunedì 13 marzo 2023) Il calciomercato estivo dell’Inter prende già forma e non arrivano affatto buone notizie per Simone Inzaghi: altro addio in difesa Un ko pesante quello contro lo Spezia, che ha di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 13 marzo 2023) Il calciomercato estivo dell’prende già forma e non arrivano affatto buone notizie per Simone Inzaghi:in difesa Un ko pesante quello contro lo Spezia, che ha di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeCinema : 'Vorrei dirvi che solo le balene riescono ad arrivare in profondità. È stata una spedizione verso il fondale e non… - HSkelsen : “Il mio viaggio è iniziato su una barca. Ho trascorso un anno in un campo profughi. In qualche modo sono finito qui… - ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - MamadiRocco2 : RT @Silvia00072: 1/3 ???????? In America è stato costruito un complesso industriale di censura. Questa censura non solo è illegale e in dirett… - ombelixx : @GregJStillson @matteosalvinimi A parte che io solo perché al referendum si è votato in modo diverso da come la pen… -