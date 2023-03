Non solo Pec, c’è anche il domicilio digitale. Che cos’è e a cosa serve (Di lunedì 13 marzo 2023) Finalità di questo strumento di recente introduzione, quella di fornire principalmente a professionisti e imprese un indirizzo elettronico oltre a quello fisico per le comunicazioni con valore legale, facilitando consegna e scambio di documenti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Finalità di questo strumento di recente introduzione, quella di fornire principalmente a professionisti e imprese un indirizzo elettronico oltre a quello fisico per le comunicazioni con valore legale, facilitando consegna e scambio di documenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeCinema : 'Vorrei dirvi che solo le balene riescono ad arrivare in profondità. È stata una spedizione verso il fondale e non… - ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - HSkelsen : “Il mio viaggio è iniziato su una barca. Ho trascorso un anno in un campo profughi. In qualche modo sono finito qui… - ciaosonounfrigo : RT @chenesannotutti: comunque vorrei dire a cricca che l’unica ad aver fatto la storia del programma è lei entrata a ridosso del serale e n… - valecreati : @_paraocchi_ Assolutamente si e non è egoismo ma amor proprio , fin quando sono solo atteggiamenti si può rimediare… -