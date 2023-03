Non potrai crederci: la vitamina B12 è la grande alleata dello sport (Di lunedì 13 marzo 2023) Praticare attività fisica a tutti i livelli è considerato un elisir di giovinezza e la vitamina B12 è uno dei maggiori alleati per tutti gli sportivi. sport e vitamina B12 Diciamo da subito che la vitamina B12 è essenziale per la produzione di globuli rossi, molto importanti per il trasporto dell’ossigeno ai muscoli. E quando i muscoli sono sotto stress per l’attività sportiva, richiedono un maggior apporto di ossigeno. Non solo, la vitamina B12 converte il cibo in glucosio, fonte primaria di energia per gli allenamenti. E al tempo stesso svolge un ruolo importante nel funzionamento del sistema nervoso. In particolare contribuirebbe a prevenire eventuali sintomi neurologici o danni nervosi durante lo svolgimento dell’attività fisica. I ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 13 marzo 2023) Praticare attività fisica a tutti i livelli è considerato un elisir di giovinezza e laB12 è uno dei maggiori alleati per tutti gliivi.B12 Diciamo da subito che laB12 è essenziale per la produzione di globuli rossi, molto importanti per il trao dell’ossigeno ai muscoli. E quando i muscoli sono sotto stress per l’attivitàiva, richiedono un maggior apporto di ossigeno. Non solo, laB12 converte il cibo in glucosio, fonte primaria di energia per gli allenamenti. E al tempo stesso svolge un ruolo importante nel funzionamento del sistema nervoso. In particolare contribuirebbe a prevenire eventuali sintomi neurologici o danni nervosi durante lo svolgimento dell’attività fisica. I ...

