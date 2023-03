"Non ho la testa": Juve, il video-choc di Pogba scatena il caos | Guarda (Di lunedì 13 marzo 2023) Paul Pogba è il più grosso "pacco" di calciomercato degli ultimi anni in relazione alle aspettative che avevano accompagnato il suo ritorno in bianconero. Quando la stagione si sta ormai avviando alla conclusione, il centrocampista francese ha giocato a malapena due spezzoni di partita a causa di un problema fisico dietro l'altro. Il primo già in estate: un infortunio al ginocchio che è stato gestito male e che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar. Pogba non ha fatto in tempo a rivedere il campo che si è fermato di nuovo: non sarà a disposizione per almeno venti giorni a causa di una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il club in primis e poi i tifosi iniziano ad essere esausti per questa spiacevole situazione: Pogba doveva essere il valore aggiunto della rosa, invece finora è stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Paulè il più grosso "pacco" di calciomercato degli ultimi anni in relazione alle aspettative che avevano accompagnato il suo ritorno in bianconero. Quando la stagione si sta ormai avviando alla conclusione, il centrocampista francese ha giocato a malapena due spezzoni di partita a causa di un problema fisico dietro l'altro. Il primo già in estate: un infortunio al ginocchio che è stato gestito male e che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar.non ha fatto in tempo a rivedere il campo che si è fermato di nuovo: non sarà a disposizione per almeno venti giorni a causa di una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il club in primis e poi i tifosi iniziano ad essere esausti per questa spiacevole situazione:doveva essere il valore aggiunto della rosa, invece finora è stato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Pogba alla richiesta di autografi e selfie: “Scusatemi, non ho la testa”. Molto provato emotivamente ????????… - GoffredoB : Uno che pubblica il video di questa roba per dimostrare che “il centrodestra è unito” e non coglie la gaffe con la… - GiovaAlbanese : Per #Pogba serviranno altre tre settimane di stop. Ai tifosi: 'Scusate, non c'ho la testa'. #Bonucci a rischio per… - AleCat_91 : RT @edohere__: sta cosa mi fa andare fuori di testa: Gatti che chiede una palla che non è mai giocabile ad un attaccante in area di rigore… - kw29xj62w7 : RT @M_Ferrari327: @MonicaDagnino1 @Marta96773 @SBruganelli #FuoriDaniele ha urlato aggressivamente a Oriana DOPO L'AUT-AUT IMPOSTO DA @alfo… -