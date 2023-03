“Non ci posso credere”. Domenica In, Mara Venier in lacrime. Il clamoroso gesto dell’ospite (VIDEO) (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande emozione durante l’ultima puntata di Domenica In, quella del 12 marzo 2023. A commuoversi è la padrona di casa, Mara Venier. Ospite in studio il cantante Tananai che ha cantato per il pubblico, la canzone che ha presentato a Sanremo, Tango. Il brano parla della storia d’amore di una coppia: Olga e Maxim (e della loro figlia Liza) che stanno affrontando la guerra in Ucraina. Prima i tre si trovano a Smolino, nella provincia ucraina di Kirovohrag, per poi passare ad una scena totalmente diversa quando Maxim viene mandato al fronte per combattere. Dopo la performance, l’artista milanese si è visto consegnare il disco d’oro per il suo brano sanremese. A quel punto Mara Venier gli ha anche augurato che possa presto trasformarsi in un disco di platino. Così, poco prima di andarsene, Tananai ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande emozione durante l’ultima puntata diIn, quella del 12 marzo 2023. A commuoversi è la padrona di casa,. Ospite in studio il cantante Tananai che ha cantato per il pubblico, la canzone che ha presentato a Sanremo, Tango. Il brano parla della storia d’amore di una coppia: Olga e Maxim (e della loro figlia Liza) che stanno affrontando la guerra in Ucraina. Prima i tre si trovano a Smolino, nella provincia ucraina di Kirovohrag, per poi passare ad una scena totalmente diversa quando Maxim viene mandato al fronte per combattere. Dopo la performance, l’artista milanese si è visto consegnare il disco d’oro per il suo brano sanremese. A quel puntogli ha anche augurato che possa presto trasformarsi in un disco di platino. Così, poco prima di andarsene, Tananai ha ...

