“Noi con i più deboli” | il nuovo Pd di Schlein ha la stessa faccia tosta del vecchio

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – Il Pd di Ellyin quanto a comicità involontaria non si discosta molto da quello di Enrico Letta. E forse da tutti “i” Pd precedenti. Questo ammesso e non concesso che esistano delle differenze. “Noi con l’Italia che fa fatica”: il Pd disfotte Potrebbe far ridere quanto la barzelletta del “partito del lavoro” circolata nella primavera del 2022, e invece forse irrita più del solito. Fomentando quel “si ride per non piangere” più che un genuino sbellicarsi. L’odiosa battuta viene proferita proprio quando il Pd, ufficialmente, proclama la sua nuova regina, durante l’Assemblea nazionale riunita a Roma. Tanti applausi, baci e abbracci. Ilsegretario parla dipartito a casaccio come tutti i suoi predecessori, buttandola subito sugli insulti all’intelligenza: ...