(Di lunedì 13 marzo 2023)Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, lo scorso fine settimana era in vacanza con lui a Dubai. Totti era impegnato in un torneo di padel , la compagna era al suo fianco tra mare, sport e ...

Durante un momento di relax in cameraha pubblicato una suai bikini ma l'ha eliminata pochi secondi dopo . Troppo tardi perché qualcuno ha fatto in tempo a fare lo screnshot e l'immagine ......Totti ha condiviso nelle ultime ore unasui social (pentendosene poco dopo) nella quale si è mostrata in bikini e con una posa che non è passata inosservata ai numerosi follower cheBocchi ......la crisi con Francesco Totti e la nascita della presunta love story tra lo sportivo eBocchi (... Ilary Blasi ha postato sul suo account Instagram alcuneinsieme all'imprenditore tedesco e ha ...

Noemi, foto hot su Instagram subito eliminata: c'entra Totti Corriere dello Sport

Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, lo scorso fine settimana era in vacanza con lui a Dubai. Totti era impegnato in un torneo di padel, la compagna era al suo fianco tra mare, sport e shopping ...Noemi Bocchi come non l'avete mai vista: selfie in bikini sui social solo per qualche ora, poi le tracce dello scatto hot spariscono nel nulla senza un motivo apparente. Se ...