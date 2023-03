No | questo filmato di Fox News non dimostra che la polizia ha aiutato “lo sciamano di QAnon”

Leggi su facta.news

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il 13 marzo 2023 la redazione di Facta.ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook con il logo dell’emittente statunitense Fox. Il, che dura un minuto e 23 secondi, mostra un uomo con indosso un copricapo con corna da vichingo e con in mano un megafono e una bandiera degli Stati Uniti spostarsi insieme a due agenti diall’interno dei corridoi di quello che sembra il Campidoglio statunitense. Nel video una voce fuori campo afferma in inglese che la persona ripresa è Jacob Chansley, condannato a quasi quattro anni di prigione per aver partecipato all’assalto al Congresso Usa a Washington il 6 gennaio 2021. La voce fuori campo prosegue affermando che «ancora oggi si discute su come Chansley sia entrato nell’edificio del Campidoglio», ma ...