No alla violenza nel mondo dello sport, il Camporeale Calcio vicino al mondo arbitrale (Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri a Camporeale durante la partita di Campionato di Seconda Categoria della sezione Lnd-Figc di Palermo tra il Camporeale Calcio 2018 e la Virtus Athena di Palermo valevole per la 23° ma giornata di campionato di Calcio girone di ritorno si è svolta la manifestazione organizzata dalla società sportiva del Camporeale Calcio per contrastare e (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri adurante la partita di Campionato di Seconda Categoria della sezione Lnd-Figc di Palermo tra il2018 e la Virtus Athena di Palermo valevole per la 23° ma giornata di campionato digirone di ritorno si è svolta la manifestazione organizzata dsocietàiva delper contrastare e (Monrealelive.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : ?????Oggi è la Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari. C’entra la rabbia per la sanità che non sempre… - crocerossa : ??'Chi aggredisce volontari e operatori sanitari viola il diritto alla Salute '. Così il Presidente CRI… - marcofurfaro : La migliore risposta ai silenzi del Governo è qui, a #Firenze, tra le migliaia e migliaia di persone scese in strad… - monrealeatoday : No alla violenza nel mondo dello sport, il Camporeale Calcio vicino al mondo arbitrale - - pixiekujo : mi hanno segnalato sullo spam di instagram per istigazione alla violenza :) -