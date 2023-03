Niveo eliminato: le sue prime parole, quelle della fidanzata Rita e della prof Cuccarini (Di lunedì 13 marzo 2023) Niveo, come sappiamo, è l’unico allievo di Amici entrato a settembre a non esser riuscito a conquistare un posto al serale. Quando è stato eliminato la sua professoressa, Lorella Cuccarini, lo ha così rincuorato: “Sono stata felicissima di fare questo percorso insieme, sono state montagne russe. Prima di Natale avevo il pensiero forte di sostituirti e questo lo sai molto bene, invece sei stato fortissimo, hai fatto una risalita e anche se il serale non c’è credo che tu possa portare con te un bagaglio di esperienza non indifferente”. Aggiungendo su Instagram, a mente fredda: “Hai fatto un percorso difficile, ma bellissimo. Esci da questo programma a testa alta, con un bagaglio di esperienza immenso. Hai meRitato ogni istante di questa avventura “. A consolarlo virtualmente è stata anche ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 marzo 2023), come sappiamo, è l’unico allievo di Amici entrato a settembre a non esser riuscito a conquistare un posto al serale. Quando è statola suaessoressa, Lorella, lo ha così rincuorato: “Sono stata felicissima di fare questo percorso insieme, sono state montagne russe. Prima di Natale avevo il pensiero forte di sostituirti e questo lo sai molto bene, invece sei stato fortissimo, hai fatto una risalita e anche se il serale non c’è credo che tu possa portare con te un bagaglio di esperienza non indifferente”. Aggiungendo su Instagram, a mente fredda: “Hai fatto un percorso difficile, ma bellissimo. Esci da questo programma a testa alta, con un bagaglio di esperienza immenso. Hai meto ogni istante di questa avventura “. A consolarlo virtualmente è stata anche ...

