Nikita Pelizon lancia una frecciatina a Ivana Mrazova: "Ivana stai tranquilla" (Di lunedì 13 marzo 2023) Ivana Mrazova nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7 si è recata fuori dalla Casa per avere un confronto in diretta con Nikita Pelizon. La modella ceca ha rimproverato l'ex di Pechino Express di correre ancora dietro Luca Onestini, mettendo in giro maldicenze e suoi travisamenti di fatti, magari mai accaduti. Inoltre, l'ha informata del fatto che lei e il vippone stanno insieme e si riabbracceranno quando lui uscirà dal reality. La triestina sul momento si è scusata con lei, ma poi, nelle ultime ore ha lanciato una stoccata in chiave ironica. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La stoccata di Nikita Pelizon: "Non avrei nessuna intenzione di provarci" Ieri sera, dopo la festa di compleanno di Oriana Marzoli, ...

