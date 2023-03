Nicole Murgia svela se ha sentito Edoardo Donnamaria dopo la squalifica (Di lunedì 13 marzo 2023) Nicole Murgia è stata, senza ombra di dubbio, una delle concorrenti più attive e chiacchierate di questo Grande Fratello Vip 7. In queste ore è stata ospite del programma radio Turchesando. Proprio qui, l’attrice ha parlato della sua esperienza al reality, di quello che è successo all’interno del van e del rapporto con Edoardo Donnamaria. Avrà sentito il vippone dopo la sua squalifica? Lei ha spiegato proprio tutto. Vediamo cos’ha detto. Nicole Murgia parla dei Donnalisi e svela se ha sentito Edoardo Nicole ha spiegato che, all’interno della casa, lei ed Edoardo erano molto amici. E se i due facevano dei discorsi erano sulla coppia, sui Donnalisi. A ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 marzo 2023)è stata, senza ombra di dubbio, una delle concorrenti più attive e chiacchierate di questo Grande Fratello Vip 7. In queste ore è stata ospite del programma radio Turchesando. Proprio qui, l’attrice ha parlato della sua esperienza al reality, di quello che è successo all’interno del van e del rapporto con. Avràil vipponela sua? Lei ha spiegato proprio tutto. Vediamo cos’ha detto.parla dei Donnalisi ese haha spiegato che, all’interno della casa, lei ederano molto amici. E se i due facevano dei discorsi erano sulla coppia, sui Donnalisi. A ...

