Nicole Murgia parla di Vittoria Deganello: ‘Mio fratello riconoscerà la figlia’ (Di lunedì 13 marzo 2023) Nei mesi in cui ha partecipato al Grande fratello Vip, Nicole Murgia aveva evitato di parlare della gravidanza di Vittoria Deganello ma ora che l’esperienza nel reality si è conclusa, la donna è tornata alla propria vita di sempre e ha rotto gli indugi sulla delicata questione, prendendo al contempo una posizione in merito. GF VIP Nicole Murgia contro Antonella: ‘La verità verrà a galla’, cosa è successo tra le due La gravidanza di Vittoria Deganello e le parole di Nicole Murgia Vittoria Deganello aspetta una bambina da Alessandro Murgia, il fratello di Nicole. Per Vittoria il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Nei mesi in cui ha partecipato al GrandeVip,aveva evitato dire della gravidanza dima ora che l’esperienza nel reality si è conclusa, la donna è tornata alla propria vita di sempre e ha rotto gli indugi sulla delicata questione, prendendo al contempo una posizione in merito. GF VIPcontro Antonella: ‘La verità verrà a galla’, cosa è successo tra le due La gravidanza die le parole diaspetta una bambina da Alessandro, ildi. Peril ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Nicole Murgia parla di Vittoria Deganello: ‘Mio fratello riconoscerà la figlia’ - lunaland_4 : RT @___stuck___: nicole murgia: tre ore in uno spazio a sparare merda su antonella -> osannata da tutti forum: due minuti in uno spazio in… - sospirigelidi : RT @___stuck___: nicole murgia: tre ore in uno spazio a sparare merda su antonella -> osannata da tutti forum: due minuti in uno spazio in… - nukjamktu : RT @___stuck___: nicole murgia: tre ore in uno spazio a sparare merda su antonella -> osannata da tutti forum: due minuti in uno spazio in… - michela000033 : RT @___stuck___: nicole murgia: tre ore in uno spazio a sparare merda su antonella -> osannata da tutti forum: due minuti in uno spazio in… -