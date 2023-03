“Neupulse” | un dispositivo da polso per frenare tic nella sindrome di Tourette

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un nuovodaprogettato per aiutare a controllare i sintomi delladiha dimostrato di ridurre significativamente la gravità e la frequenza dei tic. Il prototipo, recentemente testato anche dal cantante scozzese Lewis Capaldi protagonista di un docufilm in uscita su Netflix, fornisce impulsi elettrici per ridurre la quantità e la gravità dei tic vissuti con ladied è stato sperimentato da 121 persone in tutto il Regno Unito. I risultati sono stati annunciati su MedRxiv, un sito Internet che distribuisce manoscritti inediti sulla ricerca clinica nell’ambito della salute. Ilè stato sviluppato dagli scienziati dell’Università di Nottingham e dalla società spin-out Neurotherapuetics Ltd che hanno ...