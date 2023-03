Nessuna sorpresa per i Miglior Attori Non Protagonisti agli Oscar 2023, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis vincono per Everything Everywhere All At Once (Di lunedì 13 marzo 2023) Nessuna sorpresa (o quasi) per i vincitori nelle categorie Migliori Attori non Protagonisti agli Oscar 2023. A vincere è Everything Everywhere All At Once, che porta a casa le prime due statuette della serata. Ke Huy Quan, dopo aver stracciato la concorrenza (tra cui Brendan Gleeson e Barry Keoghan), conquista la statuetta per il suo ruolo in Everything Everywhere All At Once. “Mia mamma ha 84 anni e sta guardando la televisione. mamma, ho vinto un Oscar!” ha dichiarato Ke Huy Quan nel discorso di ringraziamento per la vittoria all’Oscar. “Il mio viaggio è iniziato su una barca, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 marzo 2023)(o quasi) per i vincitori nelle categorienon. A vincere èAll At, che porta a casa le prime due statuette della serata. Ke Huy, dopo aver stracciato la concorrenza (tra cui Brendan Gleeson e Barry Keoghan), conquista la statuetta per il suo ruolo inAll At. “Mia mamma ha 84 anni e sta guardando la televisione. mamma, ho vinto un!” ha dichiarato Ke Huynel discorso di ringraziamento per la vittoria all’. “Il mio viaggio è iniziato su una barca, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lovebb801 : RT @pilloledivolley: 22ª RS risultati: nessuna sorpresa nelle gare dell’ultima giornata. Perugia infila la 22ª vittoria in altrettante gare… - FrameSeven7 : Nessuna sorpresa anche per la fotografia che va a Niente di nuovo sul fronte occidentale #Oscars - FrameSeven7 : Nessuna sorpresa, vince Pinocchio di Del Toro. Nulla da dire se non che abbiamo amato questo film #Oscars - GirafaGitana : E fino a qui tutto ok nessuna sorpresa #Oscars - PPALMMY_227 : RT @pilloledivolley: 22ª RS risultati: nessuna sorpresa nelle gare dell’ultima giornata. Perugia infila la 22ª vittoria in altrettante gare… -