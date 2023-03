"Nessuna imposizione per legge". Salvini boccia Bruxelles (Di lunedì 13 marzo 2023) Motori termici al bando. Matteo Salvini si fa sentire in Europa e chiede a Bruxelles che la transizione ecologica venga portata avanti non a colpi di leggi e divieti ma con incentivi e spiegazioni nei confronti dei cittadini europei. Altrimenti l'intero processo si tradurrà in un ostacolo allo sviluppo dell'economia che provocherà licenziamenti e crisi aziendali. «Evviva la transizione ecologica e ambientale ma accompagnata, incentivata, spiegata, non imposta per legge da Bruxelles sulla testa e sul portafoglio degli italiani dalla sera alla mattina». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al termine dell'incontro a Strasburgo con diversi ministri dei Paesi Ue sul settore dell'auto. È stato un «incontro importante, con 8 governi europei per dire no alla messa al bando delle auto a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Motori termici al bando. Matteosi fa sentire in Europa e chiede ache la transizione ecologica venga portata avanti non a colpi di leggi e divieti ma con incentivi e spiegazioni nei confronti dei cittadini europei. Altrimenti l'intero processo si tradurrà in un ostacolo allo sviluppo dell'economia che provocherà licenziamenti e crisi aziendali. «Evviva la transizione ecologica e ambientale ma accompagnata, incentivata, spiegata, non imposta perdasulla testa e sul portafoglio degli italiani dalla sera alla mattina». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo, al termine dell'incontro a Strasburgo con diversi ministri dei Paesi Ue sul settore dell'auto. È stato un «incontro importante, con 8 governi europei per dire no alla messa al bando delle auto a ...

