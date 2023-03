"Nessun rischio per l'Europa". Silicon Valley Bank, la profezia di Gentiloni (Di lunedì 13 marzo 2023) Il commissario europeo, Antonio Tajani, getta acqua sul fuoco delle crisi finanziarie. All'indomani del fallimento della Silicon Valley Bank, sono tanti i timori di un effetto domino che posa coinvolgere anche i sistemi finanziari del nostro continente. Gentiloni, però, è convinto che, aldilà di qualche piccolo scossone, non ci saranno problemi a lungo termine. «Un impatto» sui corsi azionari delle banche europee come conseguenza delle crisi bancarie negli Usa «era prevedibile. Ma questa è una cosa, dire che c'è un reale rischio di contagio è una cosa diversa. Non penso che ci sia un vero rischio contagio al momento attuale in Europa». Lo dice il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Il commissario europeo, Antonio Tajani, getta acqua sul fuoco delle crisi finanziarie. All'indomani del fallimento della, sono tanti i timori di un effetto domino che posa coinvolgere anche i sistemi finanziari del nostro continente., però, è convinto che, aldilà di qualche piccolo scossone, non ci saranno problemi a lungo termine. «Un impatto» sui corsi azionari delle banche europee come conseguenza delle crisi bancarie negli Usa «era prevedibile. Ma questa è una cosa, dire che c'è un realedi contagio è una cosa diversa. Non penso che ci sia un verocontagio al momento attuale in». Lo dice il commissario europeo all'Economia, Paolo, a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles. ...

