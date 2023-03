“Nessun invito”. Archie e Lilibet esclusi dall’incoronazione di Carlo III (Di lunedì 13 marzo 2023) I figli di Harry e Meghan non sarebbero stati invitati all’incoronazione di Carlo III: per i tabloid si tratta di un’esclusione compiuta per favorire i nipoti di Camilla e i figli dei principi di Galles Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) I figli di Harry e Meghan non sarebbero stati invitati all’incoronazione diIII: per i tabloid si tratta di un’one compiuta per favorire i nipoti di Camilla e i figli dei principi di Galles

