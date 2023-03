Nepal | ”raccoglie reperti archeologici” | italiano fermato

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Un cittadinoè statoincon l’accusa di aver tentato di appropriarsi di, durante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all’Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. La famiglia è in costante contatto con la Farnesina e con il Consolato. Secondo le autoritàesi, Ronchi avrebbe raccolto un frammento ligneo appoggiato sul pavimento, durante una visita nel tempio di Taleju, a Bhaktapur. Secondo quanto riportato dal mediaese myRepùblica, “un testimone oculare ha riferito di aver visto il cittadino straniero che cercava di rimuovere la statua di metallo con un coltello e ha informato i soldati dell’esercito ...

Un cittadino italiano è stato fermato in Nepal con l'accusa di aver tentato di appropriarsi di reperti archeologici, durante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all'Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. Il fermo è avvenuto lunedì scorso e la Farnesina si è subito attivata, tramite il consolato onorario di Katmandu, l'ambasciata italiana di New Delhi, competente anche per il Nepal. Il docente è accusato di aver raccolto dei reperti archeologici, in particolare un frammento ligneo, durante la visita a un tempio.

